Comme chaque mois, Marmit Zistoir s'invite dans votre quartier, pour le plaisir des petits et des plus grands. Une soirée en forme de veillée du tan lontan où les conteurs se succèdent pour livrer des zistoirs d'ici et d'ailleurs et faire rêver ses spectateurs. Vendredi 17 juin 2022, les familles dionysiennes se sont donné rendez-vous à Primat pour voyager au pays des contes. Ils se sont ainsi laissés porter au son de la voix des conteurs d'Osafa Mohamed, Patricia Patériona et Léa Varon pour vivre une soirée à la fois conviviale et culturelle.

