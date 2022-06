Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dionysiennes, Dionysiens, la ville de Saint-Denis va vous demander votre avis. La commune va vous consulter sur votre préférence en matière d'aménagement de l'espace Oéan dans le bas de la rue Maréchal Leclerc. L'idée est de "redonner sa place à la nature en ville, en imaginant les parcs et les jardins de matin"a expliqué la maire Ericka Bareigts au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 24 juin 2022. La ville va lancer une phase de consultation permettant aux habitants de choisir leur projet préféré parmi cinq scénarios proposés, pour aménager le parc urbain. Les votes commenceront le lundi 27 juin 20 et se termineront le 10 juillet. Il est possible de voter par internet, en mairie ou auprès d'agents publics.

