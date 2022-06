La fin de saison culturelle approche à la Cité des Arts. Pour clore celle-ci en beauté, la Cité des Arts et Lorkès Bann Dalon préparent un moment festif pour le public le samedi 9 juillet 2022, durant lequel ils proposeront un événement riche en surprises, entre tradition et modernité. Nous publions le communiqué de la Cité des Arts.

- Une pause bien méritée pendant l'hiver austral -

Après avoir accueilli une cinquantaine d’événements, 40 artistes en résidence et plus de 5000 visiteurs sur l’ensemble du premier semestre 2022, la Cité des Arts va ralentir son activité pendant l’hiver austral. Des opérations de maintenance sont prévues en juillet et en août pour garantir au public et aux artistes une qualité d’accueil et de performance optimales à la rentrée.

La programmation du second semestre 2022 sera communiquée début septembre 2022. Avant cela, la Cité des Arts et Lorkès Bann Dalon ont imaginé un événement inédit sur l’île pour terminer la saison culturelle et fêter les 10 ans du groupe : le temps fort "Dizan Lorkès Bann Dalon : Lambians salverte".

- Après un temps fort entre tradition et modernité avec Lorkès Bann Dalon -



Lorkès Bann Dalon est né de la passion pour les instruments de musique et les orchestres des bals lontan de deux dalons d’enfance, Frédéric Maillot et Mathieu Accot. Depuis 10 ans, les cinq membres du groupe sillonnent les routes de l’île et vont à la rencontre des familles lors de diverses soirées festives. Pour remettre au goût du jour les traditions lontan, ils s’inspirent de ces bals et associent le riche répertoire de La Réunion à des courants musicaux actuels.

Avec “Dizan Lorkès Bann Dalon : Lambians salverte”, Lorkès Bann Dalon et la Cité des Arts proposent au public de passer un moment convivial dans l’ambiance festive et populaire des salles vertes.

L’événement s’articulera non seulement autour d’une proposition musicale de Lorkès Bann Dalon, mais également d’un after clubbing animé par l’incontournable DJ Dan.

Une exposition d’objets lontan et des ateliers autour de la culture réunionnaise seront également organisés. Le grand public pourra participer à un atelier de tressage coco et un atelier de danse “Maloya dann kor” avec Katy Toave. En parallèle, des ateliers en petits groupes seront réservés à des associations locales pour un meilleur encadrement.

- Programme -

• De 19h à minuit : lambians salverte avec Lorkès Bann Dalon en Kour d’accueil et au Fanal

• De 23h à 1h : after clubbing avec DJ Dan au Palaxa

Exposition objets lontanentre entre 16h et 19h ; atelier tressage feuille coco entre 17h et 18h ; maloya dann kor avec Katy Toave entre 18h et 19h.

L'événement se tiendra le samedi 9 juillet 2022 à la Cité des Arts. Les tarifs sont les suivants : 15 euros sur place / 12 euros prévente / 10 euros réduit / 8 euros adhérent. La participation aux ateliers est incluse dans le tarif des billets pour les concerts. Vous pouvez réserver directement ici, ou en appelant le 02 62 92 09 90, ou encore par mail à [email protected]