C'est avec beaucoup d'effroi, que j'apprends l'agression de Samuel Perche-Jeannet, président de l'association Requeer et trésorier de l'association OriZon, suite à la Marche des Visibilités qui s'est tenue ce samedi à Saint-Pierre. Alors qu'il fêtait la fin du mois des Visibilités LGBTQIA+, Samuel s'est violemment fait agresser et s'est retrouvé au sol, sans même pouvoir voir ses agresseurs.

Je condamne fermement ces actes homophobes qui ne devraient plus avoir lieu, que ce soit sur notre territoire réunionnais ou ailleurs. Nous poursuivrons plus fort notre engagement à Saint-Denis pour cette cause. Un centre d’accueil pour les personnes Lesbiennes ; Gays ; Bis ; Trans ; Queers indiférencié.e.s a notamment ouvert ses portes au coeur de Saint-Denis en novembre dernier.

Chaque personne devrait être libre de pouvoir vivre comme elle le souhaite. L’accès aux droit et la lutte contre les discriminations font partie des priorités de notre mandature. Le combat pour l’égalité, la fraternité, l’Humanité, est encore long et cette situation le prouve malheureusement une nouvelle fois.

Mais il faut que les choses changent. Soyons fiers de nos différences, elles font notre force.

J’apporte tout mon soutien à Samuel Perche-Jeannet, ainsi qu’à ses proches et à toute la communauté LGBTQIA+, une nouvelle fois durement touchée par cet acte scandaleux.