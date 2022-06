La ville de Saint-Denis poursuit sa volonté de "faciliter l'insertion des jeunes Réunionnais". Organisée par la Maison de l'emploi du nord de La Réunion, la "journée de l'alternance et de la formation" fait son retour à la Nordev le mercredi 29 juin 2022. (photo : ville de Saint-Denis)

Des professionnels vous attendent de 8h à 16h pour parler apprentissage, formation, emplois et métiers. Le but de cette journée est de "lever les préjugés sur l’alternance et inciter les jeunes à passer le cap de cette voie qui mérite d’être reconnue à sa juste valeur." Cette manifestation est notamment l’occasion de partir à la découverte en direct des entreprises qui recrutent.