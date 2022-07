Les élèves de l'école Les Camélias ont réalisé un spectacle au sein du Grand Salon à Saint-Denis, jeudi 30 juin 2022 au matin. Le projet visait à présenter des artistes qui ont marqué leur époque, leurs oeuvres et leurs biographies. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photos : ville de Saint-Denis)

Il y avait à la fois un travail de chant, mais aussi d’expression oral. Trois classes de CE1, CM1 et CM2 ont travaillé sur le parcours ainsi que les mélodies de Davy Sicard, Mozart, Louis Armstong, Charles Aznavour ou encore Edith Piaf. "Le projet est né un peu par hasard et a notamment pris forme grâce à une aide financière de l’Académie qui nous a permis de travailler avec le pianiste", explique Marc Tortosa, directeur de l’école élémentaire Les Camélias

Les 63 élèves sont montés sur scène devant parents et enfants de l’école pour présenter l’aboutissement d’un mois de travail. "On mène un combat pour défendre des valeurs et mener à bien des projets et aujourd’hui c’est en quelque sorte la concrétisation de tout l’investissement que la ville de Saint-Denis met dans les générations futures", a souligné Jean-Marc Boyer, élu de secteur.