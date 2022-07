Le salon de l'alternance et de la formation s'est tenu ce mercredi 29 juin 2022 au sein de la Nordev de Saint-Denis. Grâce à cet évènement organisé par la Maison de l'Emploi du Nord de La Réunion, la ville de Saint-Denis tend à accompagner les jeunes Dionysien.ne.s dans leurs démarches d'orientation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville.

"Choisir ce que l’on souhaite faire de sa vie n’est pas facile et est même de plus en plus complexe", confie la Maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts. C’est pourquoi elle a notamment voulu leur adresser un message "on a le droit d’hésiter, de tenter, de se tromper, de chercher parce qu’au bout on trouve, même si on ne trouve pas toujours tout de suite, ça fait partie de la vie, et c’est comme cela que l’on grandit".

C’est une étape importante dans leur parcours de vie et ce salon est l’occasion de leur offrir de multiples possibilités grâce aux différents professionnels, entre organismes de formation et entreprises. La ville multiplie notamment ses partenariats afin que ces milliers de jeunes puissent être mis en relation plus facilement au bout de leur parcours.

"Ouvrez le champ des possibles, laissez-vous guider par vos envies et par vos rêves", conclut la Maire.