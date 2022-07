Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Quarante DJs de la Réunion et d'ailleurs France-Maurice, une dizaine d'artistes, quatre scènes pour quatre ambiances avec des sets en même temps! Il y en aura pour tous les goûts au Tienbooo Dance Festival les vendredi 12 et samedi 13 août 2022, de 17h à 3h du matin au Parc des Exposition, Nordev de Saint-Denis. L'invitation est lancée aux Réunionnais à venir se défouler, faire la fête, voyager au coeur des sonorités pour clôturer les vacances. La billetterie est ouverte sur Billet plus. Nous publions le communiqué du Tienbooo Dance Festival ci-dessous. (photo : Tienbooo Dance Festival)

Quarante DJs de la Réunion et d'ailleurs France-Maurice, une dizaine d'artistes, quatre scènes pour quatre ambiances avec des sets en même temps! Il y en aura pour tous les goûts au Tienbooo Dance Festival les vendredi 12 et samedi 13 août 2022, de 17h à 3h du matin au Parc des Exposition, Nordev de Saint-Denis. L'invitation est lancée aux Réunionnais à venir se défouler, faire la fête, voyager au coeur des sonorités pour clôturer les vacances. La billetterie est ouverte sur Billet plus. Nous publions le communiqué du Tienbooo Dance Festival ci-dessous. (photo : Tienbooo Dance Festival)