Le Graff Park a été inauguré samedi 2 juillet 2022, au coeur du quartier familial de Champ Fleuri, à Saint-Denis. Cet espace est né d'une initiative de l'association Fat Cap, en concertation avec les acteurs des Electropicales. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photos : ville de Saint-Denis)

La ville de Saint-Denis, ville novatrice, se lance dans un nouveau projet, celui de mettre un espace d’art de rue à disposition de la population. Quelque soit l’âge ou l’expérience, le but est de laisser les Dionysiens découvrir par eux-mêmes cet art et l’apprécier à sa juste valeur. La maire Éricka Bareigts s’est justement prêtée au jeu, "c’est pas difficile, c’est chouette et très ludique", explique-t-elle.

Ce Graff Park s’ajoute aux 100 oeuvres qui décorent déjà les recoins de Saint-Denis grâce à un partenariat avec Réunion Graffiti. Il s’inscrit ainsi dans la volonté de la ville de faire de Saint-Denis un musée à ciel ouvert. "L’art c’est un bien commun qui doit être partagé au plus grand nombre", confie la maire.

Ici, c’est le partage et la proximité avant tout. Alors n’hésitez plus, venez admirer ou vous essayer. "C’est cool, ça ramène du monde, ça fait découvrir la discipline, ça serait bien que ça se démocratise un petit peu et que ça s’étende dans les autres villes", ajoute Malheur, artiste graffeur.