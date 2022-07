Des travaux de remplacement de câbles souterrains doivent avoir lieu sur une partie du coeur de ville dionysien. Pour limiter les désagréments, il a été décidé, en accord avec la mairie de Saint-Denis, que ces travaux de modernisation se feront majoritairement au cours des vacances scolaires et de nuit. A noter qu'elles n'occasionneront aucune coupure d'électricité et s'organiseront par étape, rue après rue, pour limiter les difficultés de circulation. Nous publions ci-dessous le communiqué d'EDF.

Les équipes d’EDF (Elecreicité de France) et ses partenaires entament une période de travaux en centre-ville de Saint-Denis qui visent à remplacer plus de 900 mètres de câbles souterrains de moyenne tension (15 000 volts). Ces travaux sont nécessaires pour sécuriser et moderniser le réseau électrique, et représentent un investissement de 300 000 euros.

Les opérations ont été envisagées en concertation avec les services techniques de la Mairie de Saint-Denis. Il a notamment été décidé de les programmer en grande partie durant ces vacances scolaires et de nuit. Pour limiter les désagréments, notamment au niveau de la circulation, il est également acté de les organiser par tronçons, rue après rue. Ces travaux de sécurisation et de modernisation débuteront ce jour, lundi 4 juillet, et jusqu’à la mi-septembre. Ils s’accompagneront d’importants travaux de voierie, qui occasionneront des nuisances sonores dont EDF tient par avance à s’excuser.

Ci-dessous le prévisionnel des travaux :

- rue Jules Olivier : du 4 au 8 juillet et du 15 au 19 juillet

- rue Maréchal Leclerc : du 11 au 13 juillet

- rue Félix Guyon : du 20 au 22 juillet

- rue Sainte-Anne : du 25 juillet au 10 août (travaux de jour)

- rue Juliette Dodu : du 11 au 19 août (travaux de jour)

- rue Roland Garros : du 22 au 30 août

- rue Jules Auber : du 31 août au 9 septembre

Les rues concernées par les travaux seront fermées à la circulation et une déviation sera mise en place. Pour le bon déroulement des travaux, il est demandé aux riverains ayant pour habitude de se garer dans ces rues de stationner dans une rue adjacente. Les travaux s’organiseront comme suit : de 22h à 5h pour ceux réalisés de nuit et de 7h à 16h pour ceux réalisés de jour. EDF présente ses excuses aux clients qui seront impactés par la réalisation de ces travaux essentiels et stratégiques, et les remercie de leur compréhension.

Chaque année, EDF investit 50 millions d’euros pour entretenir, dépanner et développer le réseau électrique afin de fournir un service public de l’électricité de qualité aux particuliers, collectivités et entreprises réunionnaises. Ces travaux d’investissement réalisés avec une trentaine d’entreprises partenaires contribuent au dynamisme de l’économie du territoire.