Le Challenge Thierry Grimaud est revenu pour une cinquième édition, après deux ans d'absence. Il s'est déroulé ce samedi 2 juillet 2022 au Dojo Régional de Champ Fleuri à Saint-Denis, avec pour thème "la santé par le sport". Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photo Saint-Denis)

Du haut de ses 10 médailles d’or et d’un parcours sportif impressionnant, ce judoka n’a rien perdu de son humilité en créant ce challenge citoyen et intergénérationnel basé sur le partage, la solidarité et l’entraide. En tant que professeur de judo, il a à coeur de former des compétiteurs mais également d’accompagner les jeunes dans leur épanouissement ou encore des personnes porteuses de handicap dans la pratique du sport et des femmes pour des cours de self défense.

Des enfants de tout âge et des adultes se sont retrouvés sur le tatami du Dojo Régional. Les plus jeunes se sont essayés à des ateliers multisports et jeux lontan, quand les plus grands ont réalisé des démonstrations de Kata et Moring ou encore de self défense. Ce samedi était l’occasion d’un moment de partage autour du sport entre pratiquants et amateurs. Quelque soit les générations, chacun est ressorti grandi de ce challenge citoyen. Thierry Grimaud vous donne rendez-vous l’année prochaine vous une prochaine édition.