Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Ce samedi 9 juillet 2022, Saint-Denis accueille son traditionnel Marché aux fleurs et aux plantes. Il se déroulera entre 9h et 16h sur la Place Paul Vergès. Au programme : un peinture live avec l'artiste peintre Indiana et un atelier "art floral". (photo rb/www.ipreunion.com)

