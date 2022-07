Avec le projet de Rénovation urbaine du Chaudron (Ruch), la Ville de Saint-Denis ambitionne de "transformer ce quartier en répondant aux objectifs de transition écologique fixés par l'Etat." Retrouvez ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photo : rb/www.ipreunion.com)

Ce quartier, longtemps stigmatisé, se transforme en s’appuyant sur une démarche de co-construction avec les usagers du quartier, mobilisant ainsi l’expertise des habitants et acteurs locaux. Près de 200 personnes et 30 associations et artistes ont participé aux 14 temps de concertation et de co-construction du projet Ruch durant la première semaine de résidence.

La deuxième semaine de résidence permettra de partager le bilan des premières concertations avec les usagers : les principaux axes soulevés, les projets proposés, les grands enseignements notamment autour de cinq ateliers participatifs ciblés (bailleurs, commerçants, parents d’élèves, associations, élus et services).