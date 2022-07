Saint-Denis, capitale sportive, accueille le 7e Tournois international de badminton (Tib). Il se tiendra du 7 au 10 juillet 2022, puis sera suivi du 13 au 17 juillet par le premier open international de badminton réunionnais. "C'est parti pour deux semaines de folie" souligne Christophe Chenut, président de la Ligue Nouvelle du Badminton Réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

C’est devenu un rendez-vous incontournable à La Réunion et dans le domaine du sport. Le Tib est en quelque sorte la vitrine du badminton au niveau local et à travers le monde. Cette année plus encore les petits plats ont été mis dans les grands pour ce Tib 2022. Plus de 300 joueurs issus de 27 pays différents, du Japon aux USA, vont s’affronter sur les terrains mis en place pour l’occasion au gymnase de Champ Fleuri. "C’est normal que le monde vienne à nous, on est une zone internationale, on a des champions, des infrastructures, on a le beau temps, la joie de vivre…" confie la maire Éricka Bareigts. La numéro 2 française Rosy Pancasari, la 150ème mondiale venue de Hongrie Agnès Korosi ou encore des joueurs réunionnais comme Nicolas Hoarau, 18e joueur français et Loïc Bertil, quintuple champion de La Réunion.

"5 grammes de plumes, des tonnes et des tonnes d’émotions", est le slogan du Tib et reste à l’image de ce que les joueurs ressentent après ce tournois international. D’année en année, le Tib ne cesse de grandir de son succès. "On est persévérants car il n’y a que la persévérance qui amène au résultat et qui nous donne la sensation d’être aller au bout de nous-même", souligne la maire.