Après deux dernières éditions perturbées par les restrictions sanitaires, les festivités du 14 juillet font leur grand retour à Saint-Denis ce jeudi. Défilé militaire, pique-nique citoyen, concerts, feu d'artifice... de nombreuses animations sont au programme. Pour faciliter les déplacements, un dispositif spécial de transport a été mis en place. (photo : rb/www.ipreunion.com)

- Des nouveautés pour favoriser l'engagement citoyen –

Si la ville de Saint-Denis n'a pas pu célébrer la fête lors des deux dernières éditions en raison du contexte sanitaire, les festivités se tiendront en bonne et due forme cette année.

Selon la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, qui présentait ce lundi 11 juillet 2022 le programme des festivités, cette édition s'inscrit dans la volonté de la ville de Saint-Denis de "mettre en valeur la citoyenneté et l'hyper-proximité".

Si, comme lors de chaque édition, un défilé militaire suivi d'un dépôt de gerbe, aura lieu au Barachois dans la matinée, cette édition sera marquée par plusieurs nouveautés. A midi, un grand "pique-nique citoyen et républicain" se tiendra au Barachois. Ce repas, organisé par la Fedep (Fédération Dionysienne d'éducation populaire), est l'occasion de "favoriser le vivre-ensemble, en rassemblant un millier de personne issues de différents quartiers éloignés". Différentes personnes du milieu associatif ont été invitées à ce pique-nique, afin de "les récompenser pour leur engagement et leurs actions menées au quotidien dans les quartiers éloignés", a expliqué Ericka Bareigts. Une marseillaise "maloyée et en créole", imaginée par des citoyens, sera présentée à cette occasion.

Des jeunes issus du quartier de "La Chaumière" ont également été invités à participer au défilé militaire, deux d'entre eux serviront de porte-drapeaux. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de la ville de "favoriser l'engagement citoyen", selon la maire de Saint-Denis.

Ecoutez Ericka Bareigts parler des nouveautés de cette édition.

- Des festivités toute la soirée -

A partir de 17h, le Barachois prendra une ambiance musicale. Deux plateaux artistiques installés au Square Labourdonnais et place Kiosque Arlanda accueilleront différents artistes. Au square Labourdonnais, vous pourrez retrouver le groupe Fonnker entre 17h et 18h, le groupe les Divas entre 18h15 et 19h45. A partir 20h30, vous pourrez retrouver Didier Kergrin, et un hommage sera rendu au célèbre guitariste Narmine Ducap, qui a été le premier à jouer en Barachois en 1959. Trois de ses enfants joueront sur scène afin de "l'honorer".

Ecoutez le témoignage du fils de Narmine Ducap, Christian Ducap.

Place du Kiosque Arlanda, vous pourrez retrouver "lambians Barachois" entre 17h et 19h20, et le "grand bal la zeness" entre 20h30 et minuit.

Le traditionnel feu d'artifice débutera à partir de 20h, pour une durée de trente minutes, avec comme thématique du spectacle pyrotechnique "la fête de la vie". Les festivités prendront fin à minuit.

- Un dispositif spécial pour favoriser les déplacements -

Afin de faciliter les déplacements, la Sodiparc, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, met en oeuvre pour cette soirée un dispositif mobilités. Il s'agit de "proposer des alternatives de déplacement afin de faciliter l'accès au centre-ville."

Douze navettes bus seront mises en circulation entre 21h et 1h, afin de ramener les visiteurs vers leur lieu d’habitation ou de stationnement, à l’extérieur du centre-ville. Les navettes bus partiront toutes les heures depuis l’hôtel de ville vers les quartiers de Saint-Denis. Deux lignes de navettes permettront de faire le déplacement depuis Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, sur réservations au 0262 200 301. Ces navettes pourront accueillir 4200 personnes sur l'ensemble de la soirée.

Une initiative pour faciliter le stationnement est également mise en place : quatre parkings Citypark resteront ouverts (au tarif en vigueur) : République, Sainte-Anne, Petit-Marché et Grand-Marché. Cela représente 1000 places de stationnement sécurisées.

Vous pouvez retrouver le communiqué de la Sodiparc ici.

Ecoutez Emilie Boyer, responsable marketing de la Sodiparc.

Pour cette soirée, "entre 20 et 40 000 sont attendues", selon Ericka Bareigts

tr/www.ipreunion.com / [email protected]