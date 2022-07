Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet fait son grand retour sur le Barachois à Saint-Denis. L'occasion pour de nombreux Réunionnais d'apercevoir les soldats des différents corps de métiers de l'armée : Terre, Air, Marine Nationale, mais également les sapeurs-pompiers, les policiers et comme civils, la Croix-Rouge et la Sécurité Civile.

Le tant attendu défilé des troupes à pied, motorisé mais également aérien ouvrira les festivités du 14 juillet dès 10 h 30 au Barachois. Pour l’occasion, des jeunes du service civique et neuf enfant du quartier de la Chaumière défileront. Une participation inédite pour la mairie de Saint-Denis qui souhaite promouvoir la sensibilisation citoyenne des plus jeunes. Pour l’occasion, le Barachois sera fermé à la circulation de 6 heures ce jeudi 14 juillet, à 3 heures du matin le lendemain.

- Les forces présentes -



• 2ème Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (RPIMA)

Lieu d'implantation: caserne Chef de bataillon Dupuis, Pierrefonds, Saint-Pierre

Effectif local total : 655

- 258 permanents

- 180 tournants

- 194 réservistes

- 23 civils

Le 2e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine a fêté ses 50 ans de présence à la Réunion cette année (1973). Il contribue aux missions de protection et de sécurité sur le territoire national, notamment à La Réunion, ainsi qu’à l’affirmation de la souveraineté sur les îles de Juan de Nova et d’Europa.

Missions :

• Assurer des missions de souveraineté dans la Zone de Responsabilité Permanente (ZRP) du Commandant Supérieur ( COMSUP) et plus particulièrement sur les îles Éparses de Juan de Nova et d’Europa (POLPECHE).

• Contribuer aux missions de protection et de sécurité sur le territoire national.

• Être en mesure de participer, en renforts des moyens civils, à des missions d’assistance aux populations et de secours d’urgence dans le cadre de dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC).

• Être en mesure de participer à une opération militaire, notamment dans le cadre d’une évacuation de ressortissants.

• Participer à la stabilité de la région en réalisant des missions de coopération opérationnelle au profit des forces armées de pays amis et alliés de la zone.



• Commandement de la Gendarmerie de la Réunion (CGR)

Lieu d’implantation : Caserne Vérines à Saint-Denis

Effectif total de La Gendarmerie de La Réunion: 7944 militaires, réservistes et civils de la gendarmerie de La Réunion ainsi que 72 militaires de la gendarmerie mobile déplacée. 3 compagnies sont présentes sur l’île :

• Saint-Benoît,

• Saint-Paul

• Saint-Pierre



• Direction Territoriale de la Police Nationale de la Réunion (DTPN)

Lieu d’implantation : 5, rue Malartic, Saint-Denis

Effectif total de la DTPN : 1269 fonctionnaires au 14/07/2022 répartis sur 4 circonscriptions (Saint- Denis / Saint-André / Le Port et Saint-Pierre), deux aéroports internationaux Roland Garros et Pierrefonds), un centre de rétention administrative sur Saint Denis, un centre du recrutement et de la formation basé à Saint Denis ainsi qu’une unité du recrutement et de la formation accueillie au sein de la base aérienne 181 (commune de Sainte Marie).

Les métiers et spécialités sont regroupés autour de 5 services :

• Le Service Territorial de Sécurité Publique

• Le Service Territorial de Police Judiciaire

• Le Service du Renseignement Territorial

• Le Service Territorial de la Police aux Frontières

• Le Service Territorial du recrutement et de la Formation



• Direction régionale des douanes et droits indirects



Lieu d’implantation : 57 avenue de la Victoire, Saint-Denis

Effectif total à La Réunion : 205 agents, dont 81 en surveillance et 124 en administration générale et opérations commerciales

L'administration de la frontière et de la marchandise est chargée de :

• tenir les frontières terrestres, maritimes, physiques ou numériques afin de protéger le territoire :

• traiter des flux de marchandises au passage en frontières

• participater à la mission de contrôle migratoire sur les points de passage frontaliers,

• investir sur la frontière numérique sur les enjeux du e-commerce) ;

L’administration de la marchandise et de son contrôle pour protéger la population, l’économie et l’environnement :

• lutte contre les trafics, la criminalité organisée et le terrorisme,

• contrôle de la conformité des marchandises aux normes européennes,

• accompagnement des entreprises dans leurs opérations douanières,

• régulation des secteurs spécifiques des contributions indirectes et de la viticulture



• Base aérienne 181 " Lieutenant Roland Garros "

Lieu d’implantation : Rue Guynemer, Sainte-Marie

• Effectif de la base aérienne 181 (composante air) : 90 personnels

• Effectif total du site: environ200 personnes (plateforme interministérielle et de soutien des forces armées dans zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) avec l’implantation à Gillot de la section aérienne de gendarmerie, du peloton de gendarmerie de haute montagne,d’un détachement de gendarmes mobiles, des cadets de la République, d’un détachement de la marine nationale, d’un dépôt du service de l’énergie opérationnelle, d’une antenne médicale et d’antennes du groupement de soutien de la base de Défense - La Réunion- Mayotte).



• Base navale Port-des-Galets

Lieu d'implantation: Le Port Implantée dans la zone portuaire de la ville du Port depuis 1980, la base navale est le port d’attache des cinq bâtiments de la Marine nationale affectés à la Réunion :

• Les frégates de surveillance Nivôse et Floréal,

• le patrouilleur Le Malin,

• le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Champlain arrivé à la Réunion en 2016,

• le patrouilleur polaire Astrolabe.

La base est commandée par le capitaine de frégate Iago Manière. Les bâtiments de la Marine à La Réunion assurent le contrôle des espaces maritimes sous souveraineté française qui compose la ZEE (zone Économique exclusive). Ils sont déployés de la mer d’Arabie à la terre Adélie.



• Direction du commissariat d’outre-mer des FAZSOI et groupement de soutien de la base de défense La Réunion Mayotte



Lieu d’implantation : Caserne Lambert, Saint-Denis.

Une " antenne " est présente dans toutes les emprises des grandes unités de l’île de La Réunion :

• Détachement Air 181,

• Base Navale,

• 2ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine,

• Détachement de la Légion étrangère de Mayotte.

Effectif total local : 273 personnes

119 militaires (1/3 terre, 1/3 air, 1/3 mer)

115 civils de la défense

39 personnels en mission de courte durée



• Détachement du service de l’énergie opérationnelle dans la zone sud de l’océan Indien

Lieu d’implantation: quartier Lambert, Saint Denis

Effectif local total : 8 personnes.

• Police municipale

Lieu d'implantation : 1 rue Pasteur, Saint-Denis

Effectif total local : 37

• Direction de l’Administration Pénitentiaire



Lieu d'implantation : Une délégation territoriale Océan Indien

est implantée au Port.

Trois établissements :

• Un centre pénitentiaire à Saint-Denis ;

• Un centre de détention au Port;

• Une maison d’arrêt à Saint-Pierre.

• Service Départemental des Services d’Incendie et de Secours - SDIS

Lieu d'implantation: R94, rue Monthyon, Saint Denis

Effectif local total : 2 604 agents

851 sapeurs-pompiers professionnels

257 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés

1 496 sapeurs-pompiers volontaires



• SMUR St Denis - SAMU 974

Lieu d'implantation : CHU Nord, Saint Denis

Effectif local :

10 Ambulanciers

36 Infirmiers

1 Cadre de Santé

30 Médecins



• Croix Rouge Française - La Réunion



Lieu d'implantation : R40 rue du Bois de Nèfles, Saint-Denis.

Effectif local: 280 salariés et 200 bénévoles.



• Secours Catholique-Caritas France, Délégation de la Réunion

• Régiment du Service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R)

Lieux d’implantations: Portion centrale à Saint-Pierre, une compagnie à Saint-Denis, une compagnie à Bourg-Murat.

Effectif total: 1680 dont 1400 jeunes formés par an à plus de 35 métiers



• Service National Universel ( SNU)



Lieu d'implantation: Centre Jacques Tessier, La Saline les bains

L’édition 2022 du SNU c'est :

• 300 jeunes engagés,

• 14 tutrices et tuteurs, 4 capitaines, 1 cadre spécialisé,

• 2 séjours de cohésion : du 12 au 24 juin et du 03 au 15 juillet 2022.



• Service civique

Des volontaires en Service Civique des associations Service Civique Solidarité Seniors, JB4, Maison des Associations de Saint Benoît et Unis-cité, seront sur les rangs cette année.



En 2021, 2 541 volontaires se sont engagés sur le territoire réunionnais, et depuis 2010, ce sont plus de 16 000 volontaires qui ont choisi de servir l’intérêt général en s’engageant dans une mission de Service Civique. Sur le territoire, en 2021, les associations représentaient 38% des structures d’accueil, et les collectivités territoriales en représentaient 30%.

D’autres communes comme Saint-Leu ou Saint-Benoît mettent également à l’honneur leurs troupes militaires.

Lire aussi - À bord des navires : les sapeurs-pompiers sauvent aussi des vies en mer

Lire aussi - Marine Nationale : un Réunionnais aux commandes des cuisines du Floréal

- Le 14 juillet, histoire d’une fête nationale -

Petit rappel historique, le premier défilé du 14 juillet a eu lieu en 1919 à l’hippodrome de Longchamp. Et ce, deux semaines après la signature du traité de Versailles. Pour le côté historique, le 14 juillet est devenu jour de fête nationale depuis 6 juillet 1880.

Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c’est dans les faits le 4 juillet 1790, la fête de la Fédération; dernière grande manifestation d’unité nationale; qui est officiellement commémoré en France, comme l’explique le gouvernement. Mais ce n’est qu’après la chute du Second Empire et le retour de la République, que l’on évoque la fête républicaine, jusqu’à la promulgation officielle en 1880.

Lire aussi - Marine Nationale : à terre ou en mer, les soldats et leurs chiens ne font qu'un

Lire aussi - Au-dessus des mers et des terres, le Panther surveille l'océan Indien

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]