Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La Réunion et plus particulièrement Saint-Denis est une Terre de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est donc avec plaisir et honneur, que la capitale ultramarine accueille le traditionnel défilé du 14 Juillet. Ce moment à la fois républicain et citoyen rassemble l'ensemble des Français et leur histoire commune. Nous publions ci-dessous le post de la commune sur ses réseaux sociaux. (Photo : ville de Saint-Denis)

