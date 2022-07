Saint-Denis, ville citoyenne, renouvelle son action pour le développement et le bien-être des marmailles dionysiens avec les Vacances En Pied d'Immeubles (VEPI). Elles auront lieu du lundi 18 juillet au jeudi 4 août. "C'est un dispositif unique et magnifique, qui n'existe nulle part ailleurs", confie la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Les Vacances En Pied d’Immeubles sont destinées aux enfants avec des difficultés, telles qu’elles soient. "Je ne veux pas d’enfants sans problèmes aux VEPI, que ce soit sociaux, économiques ou encore environnement de vie ou insécurité affective, les ACM (Accueil Collectif de Mineurs) sont là pour ça, je ne souhaite pas creuser l’écart mais plutôt que chacun avance à son rythme".

Le but est que ces enfants gagnent, ne serait-ce qu’un petit pourcentage, d’apaisement, de confiance et d’estime de soi avant le retour en classe. Les VEPI s’intègrent parfaitement dans les valeurs de l’école du bonheur. Elles ont à la fois une ambition pédagogique, éducative et ludique.

Au-delà de revoir les notions de base, les enfants participeront à de multiples activités, autour du sport, de la culture ou encore de la santé grâce au tissu associatif dionysien. De nouvelles actions vont revoir les réussites des années précédentes comme la poésie, le roller ou encore des ateliers parents enfants. Pendant deux semaines, plus de 500 enfants issus de tous les quartiers de Saint-Denis vont apprendre en s’amusant, "s’amuser en apprenant", souligne Murielle Baltazar, chargée de projet.