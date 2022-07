La ville de Saint-Denis recrute du personnel sur les postes suivants : un responsable du service conditions de travail ; deux chargés de coopération de la convention territoriale globale (CTG) et un directeur du développement des territoires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

• Responsable du service conditions de travail

Il a pour mission d’assister et conseiller l’autorité territoriale et les services dans la mise en place et le suivi d’une politique de prévention des risques professionnels. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes de la prévention au travail.

- Profil recherché -

• Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau BAC + 3 au minimum) ou expérience professionnelle affirmée dans le domaine concerné,

• Maîtriser le cadre réglementaire en matière de santé et de sécurité au travail,

• Maîtriser l’environnement territorial, les secteurs d’activités et les acteurs de la prévention,

• Savoir identifier les risques et prendre les mesures préventives ou correctives adaptées,

• Maîtriser les méthodes et outils d’évaluation des risques et d’analyse des situations,

• Qualités rédactionnelles et de synthèse, qualités relationnelles et goût du travail en équipe, capacité de négociation et managériales.

Pour en savoir plus sur les missions du poste, cliquez ici.

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :

Madame La Maire,

Hôtel de Ville de Saint Denis

Direction des Ressources Humaines

1 rue Pasteur BP 47717

97803 Saint-Denis Cedex 9,

Ou par courriel à l’adresse : "[email protected]"

Au plus tard le samedi 06 août 2022

Référence de l’avis de recrutement à indiquer sur votre lettre de candidature : 2022RSPCT015DRH

• Chargé de coopération CTG

Le chargé de coopération CTG pilotera et coordonnera la convention territoriale globale (CTG), la stratégie animation de la vie sociale (AVS) et de l’animation et mise en réseau de la dynamique partenariale.

- Profil recherché -

• Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine social ou de l’animation (Niveau 1), ou disposant d’une expérience significative sur un poste similaire

• Savoir faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative dans l’exercice de ses missions ;

• Disposer de compétences relationnelles, organisationnelles, administratives et budgétaires ;

• Disposer de compétences en management de projet ;

• Savoir animer et coordonner une équipe de travail ;

• Savoir identifier, créer, et entretenir le réseau partenarial ;

• Capacité à favoriser la création de réseaux d’informations et le regroupement des partenaires ;

• Savoir gérer les situations de conflits ;

• Savoir rédiger des supports, projets, évaluations ;

• Disposer de compétences en analyse financière et budgétaire ;

• Connaissance des méthodes d’évaluation quantitative et qualitative ;

• Dynamisme, esprit d’analyse et de synthèse ;

• Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et institutionnelles

• Qualité rédactionnelle.

Pour en savoir plus sur les missions du poste, cliquez ici.

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :

Madame La Maire,

Hôtel de Ville de Saint Denis

Direction des Ressources Humaines

1 rue Pasteur BP 47717

97803 Saint-Denis Cedex 9,

Ou par courriel à l’adresse : "[email protected]"

Au plus tard le samedi 06 août 2022

Référence de l’offre à indiquer sur votre lettre de candidature : 2022CHCTG014DVA

• Directeur du développement des territoires

Il a pour mission de participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement des territoires.

- Profil recherché -

• Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau Bac + 3 au minimum) ou expérience professionnelle affirmée dans le domaine concerné,

• Force de proposition et de conseil auprès de l’autorité territoriale et des services,

• Qualités rédactionnelles et de synthèse,

• Qualités relationnelles et goût du travail en équipe,

• Capacité de négociation et managériales.

Pour en savoir plus sur les missions du poste, cliquez ici.

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :

Madame La maire,

Hôtel de Ville de Saint Denis

Direction des Ressources Humaines

1 rue Pasteur BP 47717

97803 Saint-Denis Cedex 9,

Ou par courriel à l’adresse : "[email protected]"

Au plus tard le samedi 06 août 2022

Référence de l’avis de recrutement à indiquer sur votre lettre de candidature : 2022DIR013DDT

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.