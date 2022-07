Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Vous êtes Dionysienne et vous avez plus de 16 ans ? Le dispositif "Fanm i bouge dan kartié" vous propose, à moindre coût et au plus près de chez vous, de pratiquer de très nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Des activités de remise en forme, de la natation, du yoga ou encore du vélo : il y en a pour tous les goûts. Les inscriptions pour la session 2022/2023 sont ouvertes et se feront toute l'année. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

