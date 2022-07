Ce vendredi 22 juillet 2022, la ville de Saint-Denis marque la fin d'une histoire dans le coeur de la Cité Ah-Soune situé à Saint-Denis. Plusieurs bâtiments vétustes datant de 1973 sont en train d'être détruits. Une opération de démolition qui se déroule dans le cadre du programme de la commune, pour faire de Saint-Denis, une ville verte et ambitieuse. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

C’est en 2002 que la ville de Saint-Denis a fait l’acquisition de ce premier lot, comprenant un local commercial de 70m2 et trois appartements en duplex. Au départ, ce bâtiment hébergeait les locaux de la SPA et des services de l’environnement. Mais années après années, l’immeuble a commencé à se détériorer, restant à l’abandon.

Des engins de chantier sont sur place pour continuer la destruction de ce bâtiment en ce vendredi 22 juilet. Regardez :



Ces travaux se font dans le cadre du projet Prunel de la ville de Saint-Denis. D'autres bâtiments vont être détruits à Saint-Denis dont ceux du quartier Vauban ou encore l'immeuble Pirhana, sur le Boulevard Lancastel. Ce projet a pour but de réhabiliter trois quartiers : le Butor et Patate à Durand, Vauban et le bas Maréchal Leclerc.

