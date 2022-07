Trois jours de célébrations, de partage et de fête, au rythme de pétards, d'offrandes et de danses du dragon. L'anniversaire du héros Guan Di a été dignement fêté après deux ans d'absence. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photos : ville de Saint-Denis)

"L’ensemble des Dionysiens et des Réunionnais étaient nombreux dans les rues de Saint-Denis, aux abords des trois temples de la rue Sainte-Anne et de l’école centrale.

Lire aussi : Guan Di : les lions défilent dans les rues de Saint-Denis

Au-delà de rassembler les Réunionnais pour un moment festif et convivial, cette fête cultuelle et culturelle est avant tout l’occasion pour la communauté chinoise de rendre hommage à ce Dieu aux multiples valeurs. "C’est très important pour nous Réunionnais d’origine chinoise de continuer à perpétuer les valeurs, les rites et les coutumes que nos ancêtre nous ont légués", a expliqué Laurent Lai Kan Thon, président de l’association Guan Di Réunion, heureux de enfin pouvoir honorer convenablement Guan Di.

"Guan Di c’est la fête de l’unité. Toutes les ethnies étaient présentes. Ce vivre ensemble continue à régner sur La Réunion et d’autant plus sur Saint-Denis et c’est fabuleux, on en est fiers", a expliqué Sonia Bardinot, élue à la culture".