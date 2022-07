Ce mardi 26 juillet 2022, la municipalité de Saint-Denis a présenté les animations proposées par la ville durant les vacances scolaires dans le cadre du dispositif Vepi (Vacances en pied d'immeubles). Depuis le 18 juillet 2022, et jusqu'au 4 août prochain, de nombreuses activités sportives, culturelles, artistiques, mais aussi éducatives, pour les enfants âgés de six à onze ans, sont organisées par ce dispositif. (photos : ville de Saint-Denis)

- Un dispositif de réduction d'inégalités sociales –

Alors que plus de la moitié des familles mono-parentales dionysiennes vivent en dessous du seuil de pauvreté, la ville de Saint-Denis a créé en 2020, en sortie de confinement, le dispositif Vepi, dans le but de "réduire les inégalités sociales". Ce service renforce l'offre proposée par les centres aérés et les ACM (Accueil collectif de mineurs).

Le dispositif Vepi vise à "proposer aux enfants les plus vulnérables des vacances au plus près de chez eux", explique la municipalité. Il intervient en complément d'autres dispositifs comme la SPL opé, qui accueille environ 2300 enfants pendant les vacances et le centre Jacques Tessier qui en accueille 160.

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a expliqué ce mardi à l'occasion de la présentation des différentes activités proposées pour les vacances, que le dispositif Vepi "cible les enfants qui rencontrent le plus de difficultés sur les plans économiques, affectifs et sociaux, grâce à des indicateurs transmis par le CCAS et l'Education nationale."

Ericka Bareigts s'est félicitée du développement rapide de ce dispositif. Selon elle "les premières Vepi 2020, accueillait 160 enfants, en 2022, elles en accueillent 534, soit le triple". Le résultat de "politique publique qui accompagne la lutte contre les inégalités", a-t-elle ajouté.

Ecoutez la maire de Saint-Denis :

- Un programme varié –

Les matinées sont dédiées à des activités scolaires, avec des cahiers de vacances offerts par la municipalité, avec l'accompagnement d'une cinquantaine d'éducateurs employés par la ville. La maire a précisé qu'il s'agit "d'activités pédagogiques qui se différencient du modèle scolaire, il n'y a ni note, ni objectifs de travail à réaliser".

Les après-midis sont dédiées à des activités sportives, artistiques et musicales. De nombreuses disciplines sont proposées : vélo, roller, sports collectifs, boxe éducative, trampoline, danse, hip-hop, moringue, activités manuelles, percussions, cirque et jonglerie, escape cape, bande dessinée et conte.

Plusieurs nouveautés sont également proposées cette année, comme des ateliers parents-enfants autour de différents sujets; des ateliers patrimoine (découverte d'objets lontan, fonkkèr et poésie); des ateliers "M'T dents" avec la CGSS autours du sujet de l'hygiène buco-dentaire; des ateliers de sensibilisation aux violences sexuelles, au harcèlement et aux dangers des réseaux sociaux avec l'association Colosses au pied d'argiles; et une journée d'animation et de prévention dans le cadre des trente ans du CAP (Club animation prévention)

24 centres d'accueil sont dispersés dans toute la ville de Saint-Denis, afin "d'assurer à chaque enfants un centre à proximité de son lieu de résidence, où qu'il soit". Le prix d'inscription pour les quatorze jours s'élève à dix euros par enfant, repas du midi compris.



