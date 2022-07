La ville de Saint-Denis profite de la période des vacances scolaires pour réaliser des travaux dans les écoles. Sanitaires, salles de classe, étanchéité, menuiserie, façades... De multiples ouvrages sont entrepris afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des établissements scolaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photo Saint-Denis)

La ville consacre un budget conséquent pour améliorer le quotidien des enfants. En effet, plus de 1,5 millions d’euros sont accordés pour la réhabilitation de 20 écoles dionysiennes. Parmi elles, l’école élémentaire les Tamarins va notamment passer de 9 à 16 sanitaires et être dotée d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Une équipe de jour et une équipe de nuit vont se relayer afin de pouvoir rendre les lieux en état en temps et en heure pour la rentrée des jeunes Dionysien.ne.s.

Quel que soit le type de travaux entrepris, ils rentrent en tout état de cause dans la logique et la volonté de l’école du bonheur. Saint-Denis se veut à l’écoute de l’ensemble des citoyens afin de répondre au mieux aux besoins et exigences de chacun. Le but est de rendre le plus agréable possible les établissements scolaires pour les générations d’aujourd’hui, mais aussi de demain.