Vendredi 29 juillet 2022, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec Pôle emploi de Sainte-Clotilde et la Mission locale Nord, organise de 9h à 12h, sur le parvis de la mairie du Chaudron, le forum " Mon avenir dans le secteur du BTP ". L'objectif : permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir les métiers du bâtiment qui s'exerce autant dnas le BTP,que l'administration publique et les services. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Au programme :

• Présentation des métiers du gros œuvre et du second œuvre

• Immersion sur un chantier en casque de réalité virtuelle

• Échanges avec les professionnels de l’insertion

• Rencontre avec les centres de formation

• Partages et discussions avec des entreprises du BTP sur les conditions et évolutions métiers

Rendez-vous donc ce vendredi, de 9h00 à 12h00, devant la mairie du Chaudron.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.