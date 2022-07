Vendredi 29 juillet 2022, à Champ Fleuri s'est déroulée la première grande journée d'une longue série à l'occasion des 30 ans du Cap (Comité action prévention). Sport, chant, stand sur la biodiversité... Au total, plus de 45 ateliers étaient proposés répartis sur trois zones différentes, autours du "vivre-ensemble" et du "vivre-avec". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photos : ville de Saint-Denis)

"Le Cap est comme une association guide pour la ville de Saint-Denis. Au-delà du vivre ensemble, c’est le vivre avec, qui permet de partager et ainsi faire la réussite de La Réunion" explique Jean-Claude Virassamy Covindin, président du Cap.

Pour cette journée prévention et sensibilisation "préviens ton Cap Cap !", ce sont les marmailles qui ont été mis à l’honneur. Au total, près de 1300 enfants dionysiens de 6 à 17 ans se sont donnés rendez-vous au complexe sportif de Champ Fleuri. Vepi, ACM ou encore SPL, pour la première fois tout ce petit monde a été réuni en un seul et même évènement. "On a aussi voulu renouer avec nos essences par rapport à nos animations jeunesse", souligne Samuel Maillot, coordinateur action sociale.

Plus de 45 ateliers étaient proposés repartis sur 3 zones différentes. Entre sport, chant, stand sur la biodiversité, jeux lontan, animations sur la motricité, sensibilisation aux violences, ateliers manuels ou encore démonstrations d’un magicien : les quatre coins du complexe étaient pris d’assaut pour divertir et faire réfléchir les marmailles.

Un concours a également été organisé, où les enfants ont dû s’exprimer sur des thèmes, aussi sensibles qu’importants, à travers des prestations artistiques. "Le but est que chacun puisse accéder à une autonomie pour être heureux lui-même", explique le président du Cap. En effet, "tout ça rentre dans le cadre de l’école du bonheur, car pour être heureux il faut être sensible à ce qui nous entoure, que ce soit la bienveillance ou le sport, et c’est qu’ont fait les enfants aujourd’hui" ajoute la maire de Saint-Denis Éricka Bareigts.