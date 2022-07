Les Vepi (Vacances éducatives en pied d'immeubles) sont de retour à Saint-Denis avec plus de 500 enfants. Pour cette nouvelle édition, la ville a souhaité aller plus loin en mettant en place de nouveaux ateliers comme notamment un atelier sur la sensibilisation et la prévention aux violences sexuelles faites aux enfants, au bizutage, au harcèlement, qu'il soit physique ou moral ainsi qu'aux dangers du numérique. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (photos : ville de Saint-Denis)

Pour accompagner au mieux les enfants sur ce sujet aussi sensible qu’important, la ville a fait appel à l’association Colosse aux pieds d’argile. Thibaud Debreyne, représentant sur notre territoire, va ainsi se rendre dans chacune des 24 Vepi afin d’échanger avec les marmailles de plus de 8 ans.

"Sur un groupe d’une dizaine d’enfants, il y a statistiquement 2 ou 3 victimes parmi eux", explique l’intervenant. Il ne faut stigmatiser personne mais au contraire les aider à comprendre les limites entre ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas. "Il s’agit d’une première expérimentation nationale et c’est aussi une véritable volonté de la ville car c’est par la prévention que l’on va pouvoir baisser ces chiffres", Christophe Coindevel, chef de projet direction santé publique.



Ensemble, ils définissent ainsi les cinq parties intimes de notre corps, abordent la question du consentement ou encore enregistrent les numéros d’urgence 119 et 3018. Thibaud Debreyne insiste sur l’importance de parler. "Plus on parle, plus on pourra détecter et plus on pourra faire reculer les choses", explique-t-il. Que ce soit à la famille, à l’école, ou en réalité à toute personne adulte de confiance. "C’est important d’en parler comme ça, ça ne se répète pas et les agresseurs arrêtent de faire", déclare Nolan, 11 ans.

"On n’est pas coupable, on est victime, il faut que la honte change de camp. Et même si on essaie de vous culpabiliser, de vous menacer, de faire du chantage, de la corruption ou encore d’instaurer un secret, ce ne sera jamais votre faute". La peur est légitime mais à la fin c’est toujours la justice qui décide.

