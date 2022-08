Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Les Vepi (Vacances éducatives en pied d'immeubles) reviennent cette année. Plus de 500 enfants participent à ces Vepi grâce à la ville de Saint-Denis." Chacun d'entre eux va ainsi retourner sur les bancs de l'école avec des connaissances et des savoir-faire en plus. "Apprendre, s'épanouir, grandir tout simplement, le tout s'amusant et dans la bonne humeur", voilà l'idée de ces vacances scolaires made in Saint-Denis" indique la mairie dionysienne (Photo : ville de Saint-Denis)

