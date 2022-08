La ville de Saint-Denis a soutenu le spectacle des marmailles de la compagnie Cirquons Flex, réalisé ce week-end du 30 et 31 juillet 2022, après seulement un an de pratique. (photos : ville de Saint-Denis)

"Soutenir cette association c’est aussi encourager le spectacle vivant et l’art au sens large. C’est notamment ce même art qui permet de faire le lien et de rassembler ces marmailles du Brûlé avec le reste des Dionysiens. Entre représentations théâtrales, d’arts du cirque ou encore projections de film, le Cirque lé Ô a réchauffé les cœurs des spectateurs. En résumé, le quartier Brûlé a accueilli un moment de partage à la fois festif et culturel.", explique la ville de Saint-Denis.