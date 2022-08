La ville de Saint-Denis a organisé une distribution alimentaire pour les sans-abris, dans le cadre de son programme de lutte contre l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale. La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, était présente sur place pour échanger avec les bénéficiaires. (photos : ville de Saint-Denis).

"Avoir est une chose, savoir donner en est une autre. Le partage fait partie des priorités de notre mandature. C’est pourquoi Saint-Denis, ville fraternelle et solidaire, a tenu à offrir la possibilité aux personnes les plus démunies de vivre un moment comme "tout le monde". La ville, qui poursuit sa lutte contre l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale, a à cœur de réaliser ce type d’actions. Face aux sourires inscrits sur les lèvres, elle a eu la plus belle des récompenses.", a expliqué la ville.