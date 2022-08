Comme tous les premiers dimanche du mois, "Dimanche ô Barachois" fait son retour à Saint-Denis, ee dimanche 7 août 2022, entre 16h à 20h. "Vous pouvez profiter d'un moment convivial et d'une ambiance unique"au Barachois en famille ou entre amis" note la mairie de Saint-Denis qui organise l'événement en partenariat avec les commerçants du Barachois et les restaurateurs

Au programme

- Karting électrique et Mini kart,

- Jeux lontan "kours brouèt, goni, la roue, jeux désign’ écologiques .. "

- Spectacle de feu et de lumières,

- Structures gonflables,

- Atelier de poterie, exposition sur le barachois lontan,

- Initiation à la trottinette électrique et aux rollers , self-défense

- Atelier prévention-santé : atelier bien-être, prévention contre le cancer, atelier " nutrition santé " avec un délicieux cocktail mixé par la force de vos jambes sur le vélo smoothie

- Animation musicale avec le groupe Zambavil

- Duo en déambulation sur échasses !

et ... dégustation de tisane péi, confiseries et jus de fruits frais, qui sauront ravir les plus gourmands.

Le Barachois sera fermé à la circulation