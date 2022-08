Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Le Geekali, le "plus grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion", se tiendra à Saint-Denis les samedi 6 août, entre 9h et 21h, et le dimanche 7 août 2022, entre 9h et 20h, à la Nordev. Des animations, découvertes, jeux, concours, et invités sont au programme. De nombreux lots sont aussi à gagner. (photo : screenshot vidéo Geekali)

