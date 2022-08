La ville de Saint-Denis vous invite à "profiter d'un moment convivial et d'une ambiance guinguette unique au coeur de votre quartier", avec Karavan la Kour, à Sainte-Clotilde, au Plateau noir des Lilas, de 17h à 21h, ce samedi 13 août 2022. (photo : ville de Saint-Denis)

Au programme : food trucks, forains, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et pour finir, concert de piano avec Patt Burter, et Lorkès Bann Dalon