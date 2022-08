Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Comme lors de chaque premier dimanche du mois, le front de mer de Saint-Denis s'est transformé en espace convivial avec Dimanche ô Barachois ce dimanche 7 août 2022. Les Dionysiennes et Dionysiens ont pu découvrir une toute nouvelle activité : un spectacle de feu et de lumières avec les artistes Jimmy Fire et Pinkly. Petits et grands ont pu profiter ainsi d'un dimanche en famille ou entre amis. La ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous pour la prochaine édition le 4 septembre 2022. (photos : ville de Saint-Denis)

