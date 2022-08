Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 5 minutes

La traditionnelle Braderie commerciale de l'Océan a débuté depuis le 5 août 2022 dans le bas de la rue Maréchal Leclerc et cela, jusqu'au dimanche 14 août. "Commerçants résidents et artisans côtoient les stands forains afin de proposer aux Dionysiennes et Dionysiens une multitude d'activités et de produits : textile, artisanat fait main, animations musicales, karaoké, parades, danse, magie et bien plus encore" explique la ville de Saint-Denis.

