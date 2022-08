La ville de Saint-Denis a décidé d'accueillir durablement la compagnie Cirquons Flex sur le parking de l'Office municipal des sports de Champ Fleuri. Cette compagnie dionysienne de cirque endémique et de pratiques urbaines, a pour but "d'implanter un cirque nouveau au coeur des quartiers et dans les établissements scolaires". Elle installera sur cet emplacement "l'îlet chapiteaux", un espace destiné à accueillir le public et les équipes de la compagnie au quotidien. (photo d'illustration : tr/www.ipreunion.com)

La compagnie Cirquons-Flex, née en 2007 à La Réunion, fête ses 15 ans cette année. Pour l'occasion, la ville de Saint-Denis a décidé lui a offrir un emplacement permanent sur le parking de l'Office municipal des sports à Champ Fleuri, sur lequel la compagnie installera l'îlet chapiteaux, un espace destiné à accueillir le public et les équipes de la compagnie au quotidien sous deux chapiteaux. Jusqu'à présent, la compagnie ne bénéficiait pas d'emplacement stable ni de chapiteaux permanents.

Composée de 10 artistes, la compagnie "crée et joue des spectacles de cirque contemporains pluridisciplinaire, qui prennent une forme théâtrale grâce à une dimension importante accordée au travail de texte" explique Virginie Leflouter, co-directrice artistique de la compagnie. Elle ajoute que si la compagnie donne en général une dizaine de représentations par mois, elle accorde également beaucoup de temps à l'initiation et à la formation artistiques, en visant principalement un public jeune. "On a l'habitude d'effectuer des initiations dans le cadre scolaire, ou dans des quartiers éloignés du milieu artistique. On a par exemple préparé un spectacle pendant un an avec de jeunes enfants au Brûlé, ils ont pu effectuer une représentation devant la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, il y a deux semaines" explique-t-elle.

Ce vendredi 12 août 2022, Ericka Bareigts tenait une conférence de presse pour inaugurer le nouvel emplacement attribué à la compagnie. Selon elle, "cette attribution s'inscrit dans la volonté de la municipalité de démocratiser les pratiques culturelles et de faire de la ville de Saint-Denis un musée à ciel ouvert". Elle voit à travers la pratique des arts et du cirque l'occasion de "transmettre aux marmailles les valeurs de la persévérance, de l'ambition et de l'exigence, et l'occasion de s'épanouir collectivement.

Entre 2015 et 2021, la ville de Saint-Denis allouait chaque année 15.000 euros de subvention annuelle à la compagnie, depuis 2021, la somme est montée à 30.000.

Vincent Maillot, co-directeur artistique de la compagnie, explique que le projet de la compagnie continuera, avec ce nouvel emplacement de reposer sur deux volets : le premier est artistique, les dix circassiens continueront de créer et jouer des représentations. Un nouveau projet artistique, "radio manioc", est actuellement en cours de création, autour du sujet des "années terribles" à La Réunion, entre 1940 et 1945, durant lesquelles aucun bateau n'est venu sur l'île en raison d'un blocus maritime au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième volet est pédagogique, on continuera de donner des cours et des stages de cirque, de la sensibilisation à l'art et à la culture, à l'histoire du cirque etc…

Selon Vincent Maillot et Virginie Leflouter, ce nouvel emplacement permettra à la compagnie "d'entrer dans une nouvelle dimension". Désormais, leur objectif est "d'acquérir un vrai bâtiment dur avec des locaux sur ce même espace, dans le but de fonder une véritable école d'art du cirque". Un projet qui selon eux "est déjà amorcé conjointement avec la mairie de Saint-Denis et qui devrait voir le jour à horizon 2023-2024".

En attendant d'arriver à cet objectif, la compagnie a installé un chapiteau "conçu sur mesure pour les conditions de la Réunion", qui a une capacité d'accueil de 300 personnes, ainsi qu'un plus petit en capacité d'accueillir 50 personnes, tous deux sur le parking de l'Office municipal des sports de Champ Fleuri. Ils seront régulièrement démontés pour s'installer provisoirement dans différentes villes réunionnaises et métropolitaines, mais reviendront constamment sur le parking de l'Office municipal des sports, désormais leur nouvelle adresse permanente.

