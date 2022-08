Ce samedi 13 août, a eu lieu place Paul Vergès à Saint-Denis, le marché aux fleurs et aux plantes. Cette fois-ci, c'est la gourmandise qui a été mise à l'honneur avec la thématique suivante : "La gourmandise, c'est réveiller les sens un peu engourdis" ! (Photos : Saint-Denis)

Les passants ont pu profiter d’une ambiance festive ainsi que de l’atelier des confituriers et d’un comptoir de dégustations de roulés de crêpe au géranium et de délicieuses et rafraichissante infusions.