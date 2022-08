La ville de Saint-Denis recherche un chargé d'étude. Celui-ci participera à l'organisation du pilotage stratégique et opérationnel, aidera au pilotage interne et au contrôle externe des satellites et participera à l'animation de la fonction de contrôle de gestion. Les candidatures doivent être déposées le vendredi 2 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Sous l’autorité de la directrice du contrôle de gestion et de l’évaluation vous serez chargé(e) :

• Missions principales :

- Assurer en collaboration avec la direction la mise en place, le suivi et l’évaluation d’un outil de gestion de projet ;

- Participer à la formation et au déploiement de l’outil au sein de l’administration ;

- Assurer la fiabilité des données saisies ;

- Promouvoir la culture de projet ;

- Accompagner à la mesure des activités, des coûts et des résultats ;

- Participer à la définition et mise en œuvre des méthodes de comparaison permettant d’apprécier la bonne exécution du projet municipal, tant en termes de résultats par rapport aux objectifs que d’effets par rapport aux besoins ;

• Compétences requises pour le poste :

- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau BAC + 3 au minimum) de préférence dans le domaine du droit, de la finance, de l’économie ou qualification équivalente, ou disposant d’une expérience significative sur un poste similaire ;

- Disposer de compétences en analyse financière et comptable, en termes de code des marchés publics et d’outils de reporting ;

- Disposer de compétences relationnelles, organisationnelles, administratives et budgétaires ;

- Disposer de compétences en management de projet ;

- Connaissance des méthodes d’évaluation quantitative et qualitative ;

- Dynamisme, esprit d’analyse et de synthèse ;

- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des compétences de la Ville.

• Situation de travail :

- Temps complet ;

- Amplitudes horaire variable

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à :

Madame La Maire,

Hôtel de Ville de Saint Denis

Direction des Ressources Humaines

1 rue Pasteur BP 47717

97803 Saint-Denis Cedex 9,

Ou par courriel à l’adresse : " [email protected] "

Au plus tard le vendredi 02 septembre 2022

Référence de l’offre à indiquer sur votre lettre de candidature : 2022CHGETD019DCG

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.