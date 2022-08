La ville de Saint-Denis lance son premier conseil des enfants. L'objectif : permettre aux jeunes de proposer des projets ou des idées afin d'améliorer leur vie dans la ville de Saint-Denis. Tous les enfants de la ville peuvent se présenter aux élections organisées dans les écoles. Nous publions ci-dessous le guide de la ville de Saint-Denis, devant aider les jeunes candidats à se présenter. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Comment faire ? -

Tu peux être candidat(e) et préparer ta campagne et ton projet avec une équipe qui sera là pour t’aider ou bien simplement voter pour un(e) camarade qui a un projet qui te plait et qui te représentera.

Renseigne-toi auprès de la secrétaire scolaire de ton école !

- Quel est le rôle du conseiller ? -

Le rôle du conseiller enfant est de représenter les autres enfants de son école ou de son quartier. C’est aussi de débattre sur les sujets qui te tiennent à cœur, de proposer des projets ou des actions qui peuvent améliorer la vie dans ta commune. C’est prendre des responsabilités, tenir compte des avis des autres, travailler en groupe. N’oublie pas d’informer tes électeurs de ce qu’il se passe au sein du Conseil des Enfants Dionysiens (CED) !

- Comment devenir conseiller ? -

Les élections auront lieu du 14 au 18 novembre 2022

Tu seras élu(e) pour une durée de deux ans. Si tu es scolarisé(e) en classe allant du CP au CM2, tu peux te présenter.

Il te suffit de remplir le dossier de candidature avec tes parents et de la déposer auprès de la secrétaire de l’école avant le 16 septembre 2022.

- Qui peut m’aider ? -

Une fois ton dossier de candidature déposé auprès de la secrétaire, elle t’inscrira aux ateliers prévus avec les animateurs qui auront lieu sur la pause méridienne dans ton école.

Ils seront là pour t’aider à écrire et à fabriquer ta profession de foi, ils t’apporte- ront toute l’aide qui te permettra de présenter ton projet au moment de la campagne électorale.

Inscris-toi auprès de la secrétaire de l’école !

Du 19 septembre au 07 octobre 2022 : 6 ateliers de 45 mn pour t’aider à préparer ta campagne électorale

- Après le vote, ça se passe comment ? -

Une fois par mois (le mercredi matin ou après-midi), tu participeras avec d’autres élus enfants à des réunions où vous pourrez travailler sur vos idées et vos projets.

Vous serez tous accompagnés par des adultes qui vous aideront !

Au mois de juin 2023, vous proposerez vos projets à Madame la Maire lors d’une séance plénière. Ta famille, tes amis pourront aussi être présents ! Il y aura aussi des sorties, des journées organisées pour que tous les élus enfants de la ville puissent se rencontrer dans des moments de détente et de fête !

- Calendrier -

- Du 22 août au 09 septembre 2022

Présentation du CED aux élèves du CP au CM1

Distribution des dossiers de candidature.

- Du 12 au 16 septembre 2022

Dépôt des candidatures dans les écoles

Tu remets ton dossier de candidature à la secrétaire de l’école après avoir complété avec tes parents tous les documents.

- Du 19 au 07 octobre 2022

Ateliers d’accompagnement des candidats à la préparation de la campagne électorale

Tu devras réaliser une affiche pour te présenter et présenter ton projet ou les idées qui te tiennent à cœur. Pour cela, tu seras accompagné(e) pendant la pause méridienne par des animateurs.

- Du 14 au 18 novembre 2022

Campagne officielle : ton programme sera affiché sur les panneaux dans les écoles. Tu pourras parler de ton projet à tes camarades de l’école (dans les classes ou dans la cour), les animateurs seront toujours là pour t’aider !

- Décembre 2022

Installation officielle du CED en présence de Madame la Maire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.