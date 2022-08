La Maire de Saint-Denis Éricka Bareigts a assisté à la dernière réunion du Comité de pilotage (Copil) de l'ODPE (Observatoire départemental de la protection de l'enfance). Il a eu lieu ce mardi 23 août 2022 au sein de l'hémicycle du Département de La Réunion, qui consacre plus de 123 millions d'euros pour la famille. Cyrille Melchior était notamment entouré de Roselyne Coppens de l'ARS et de Camille Dagorne, Sous-préfète à la cohésion sociale et jeunesse. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photos : ville de Saint-Denis)

Ericka Bareigts a également tenu à montrer et à apporter son soutien et celui de la ville de Saint-Denis à ce projet départemental. Le bien-être des enfants fait partie intégrante des priorités et volontés de la mandature dans le cadre de l’école du bonheur.

Pour cette nouvelle année, plusieurs engagements ont été pris. Le but étant de mieux répondre aux besoins des plus de 2400 enfants bénéficiaires de l’aide sociale. Une étude en collaboration avec l’ARS est notamment en cours de réalisation afin d’adapter les modalités de prises en charge des marmailles. Le Département de La Réunion s’engage également à sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures. A titre d’exemple, aujourd’hui, plus de 523 enfants sont désormais confiés à un tiers, ce qui leur permet une meilleure stabilité.