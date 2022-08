La distribution des cahiers de textes et agendas pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, accompagnés d'un crayon à planter, a débuté dans les écoles publiques dionysiennes au même moment que la rentrée scolaire la semaine dernière, le mardi 16 août 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photo : ville de Saint-Denis)

Le retour sur les bancs de l’école n’est jamais facile… C’est notamment pourquoi la ville de Saint-Denis a voulu, à sa manière, mettre un peu de baume au cœur à tous ces petits Dionysiens. Le bonheur des marmailles est une des priorités de la mandature, convaincue que le bien-être des enfants s’apprend depuis le plus jeune âge et que l’éducation joue un rôle essentiel dans leur épanouissement et leur réussite.

Au fur et à mesure, chaque élève recevra son précieux "agenda du bonheur" pour débuter cette année scolaire 2022-2023 du bon pied. Grâce à sa couverture à colorier, chaque élève pourra avoir un agenda 100% personnalisé. Sur le thème du développement durable, ils retrouveront à l'intérieur des poèmes, des recettes lontan et diverses anecdotes rythmeront ces prochains 365 jours.