Saint-Denis, ville sportive et engagée, est désormais officiellement reconnue en tant que telle. Madame la maire Ericka Bareigts a reçu en personne à Limoges le label " Ville Active & Sportive " pour la capitale d'Outre-mer. Ce label a été créé en 2017 par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) pour féliciter les communes proposant une politique sportive innovante et diversifiée. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Saint-Denis rejoint les 534 autres villes labellisées et se classe au niveau 3 sur 4. La ville avait déjà reçu deux palmes, aujourd’hui nous en rajoutons une troisième. Ce classement est dû notamment au parc d’équipements sportifs mis à disposition, aussi bien pour le haut niveau que les activités de quartiers. Saint-Denis se démarque également en offrant, en plus des activités physiques innovantes et diversifiées, des actions de citoyenneté.

La ville est fière de voir que son travail pour promouvoir l’activité sportive pour tous soit reconnu et récompensé au niveau national. Le label est un plus accordé pour les trois années à venir mais la mandature ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, mais au contraire continuer sur cette belle lancée.

Que ce soit pour la pratique sportive de haut niveau, de quartier, pour les seniors ou encore pour les personnes porteuses de handicap, la ville de Saint-Denis comptabilise au total 200 associations, 70.000 pratiquants, 28.000 licenciés et 96 pratiques différentes et des subventions aux associations de 1,7 million d’euros par an.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : "C’est une belle récompense et une marque de reconnaissance nationale qui salue notre politique sportive municipale, nous conforte et nous encourage à la poursuivre. Avec le sport nous luttons contre les exclusions, contre l’isolement et pour la santé psychique et sociale de tous et de toutes."