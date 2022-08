Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Mercredi 24 Août à 13H40

Après le conseil des enfants, Saint-Denis lance cette fois-ci le premier Conseil des Sages. Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez faire bouger votre ville ou encore vivre une re-traite active ? Du 29 août au 23 septembre, déposez votre candidature en mairie centrale et mairies annexes.

