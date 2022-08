Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Ce Dimanche 04 Septembre 2022, de 16 heures à 20 heures, venez profiter d'un moment convivial et d'une ambiance unique au Barachois ! Pour sa sixième édition de l'année, la Ville de Saint-Denis en partenariat avec les commerçants du Barachois et les restaurateurs vous invitent à profiter du coucher de soleil et le début de soirée avec de nombreuses activités sur ce lieu historique.

