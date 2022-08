La Résidence Mont Valliamé, fraîchement sortie de terre, a été inaugurée dans le quartier de la Montagne ce mardi 30 août 2022. Les 56 nouveaux locataires ont pu récupérer les clés de leurs précieux logements en présence notamment du premier adjoint Jean-François Hoareau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

C’est le bailleur social SEMAC qui est derrière cette tout nouvelle résidence. Alors qu’elle dispose de plus de 52.000 logements sur l’île et a déjà pris possession du secteur de la Cinor depuis 2003, il s’agit de la toute première résidence sur le territoire dionysien. "Le logement social aujourd’hui n’est pas uniforme et nous avons à cœur de nous adapter à chaque clientèle", souligne Frédéric Pillore, directeur de la SEMAC.

"Ces nouveaux logements sociaux montrent que Saint-Denis a encore un pouvoir d’attraction important, et offrent également une attractivité supplémentaire pour le quartier de la Montagne", explique Jean-Max Boyer, élu à l’habitat.

"Toute dignité humaine passe par un logement", ajoute l’élu. C’est pourquoi, même si 30% du parc de la ville est déjà destiné aux logements sociaux, la ville poursuit ses efforts face à une demande toujours accrue. L’inauguration de nouveaux appartements est d’ores et déjà prévue pour cette fin d’année, passant alors de 509 à 615 leur nombre sur le secteur nord.