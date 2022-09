Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Dimanche ô Barachois a fait sa rentrée pour le plus grand plaisir des petits et des grands en ce dimanche 4 septembre 2022. Cosplay, combat de sabre laser, danse Kpop ou encore challenge Yu-Gi-Oh, la culture japonaise était au rendez-vous ce dimanche sur le front de mer. Les Dionysiens ont ainsi pu s'essayer à ces nouvelles activités en plus des jeux lontan et habituels. (Photos : ville de Saint-Denis)

Dimanche ô Barachois a fait sa rentrée pour le plus grand plaisir des petits et des grands en ce dimanche 4 septembre 2022. Cosplay, combat de sabre laser, danse Kpop ou encore challenge Yu-Gi-Oh, la culture japonaise était au rendez-vous ce dimanche sur le front de mer. Les Dionysiens ont ainsi pu s'essayer à ces nouvelles activités en plus des jeux lontan et habituels. (Photos : ville de Saint-Denis)