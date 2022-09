Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Une papaye et des fruits de la passion contre un plant de menthe et d'origan, voilà le genre de trocs que l'on pouvait entrevoir ce samedi 3 septembre 2022 au coeur des jardins familiaux du Chaudron, qui organisaient sa toute première édition du jardi-troc. L'idée était de mettre en relation les différentes associations de jardinage de Saint-Denis et la centaine de jardiniers amateurs présente sur les 300 parcelles. L'élue aux jardins partagés Julie Lallemand a tenu à être présente pour ce moment de convivialité. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

