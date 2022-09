Samedi 3 septembre 2022 en matinée, les 14 Comités d'Actions Citoyennes (CAC), créés depuis 2020, ont participé à une première rencontre inter CAC, le tout dans une ambiance conviviale. L'idée étant que chacun s'exprime, fasse un retour d'expérience, aussi bien sur les difficultés rencontrées que sur l'engagement et l'application, afin que chacun puisse s'enrichir des uns et des autres. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

"Ce qui est important c’est d’avoir une neutralité politique et donner la possibilité à chacun d’être acteur pour son quartier, peu importe d’où l’on vient, et pour nous aussi de réaffirmer notre volonté politique de permettre cette participation citoyenne sur toute la ville de Saint-Denis", ajoute Brigitte Adame, 2e adjointe et délégué à la participation citoyenne.

Jean-Max Boyer, élu du CAC Gabriel Macé, Stéphane Persée, élu au CAC Michel Debré, Gilbert Annette, élu au CAC Bancouliers, et Sonia Bardinot, élue au CAC de Primat, étaient également présents.

Jusqu’à présent le bilan est plutôt positif. Les 14 CAC ont mis en place 17 actions. "On voit qu’il y a un réel engouement pour ce projet, les habitants ont envie de donner de leur temps pour leur quartier de manière bénévole et on voit aussi que le partenariat entre les citoyens, les élus et les services de la ville a du sens et fonctionne", explique Agnès Haméon, directrice de la promotion citoyenne et des CAC.

C’est pourquoi, elle invite quiconque qui se sent concerné à rejoindre les prochains CAC qui verront le jour. Au total, Saint-Denis comptera 43 CAC, dont 16 sont d’ores et déjà en cours de création.

"Il est important d’avoir un regard bienveillant sur son quartier, sur Saint-Denis et sur la Réunion de manière générale car je suis convaincue que l’on peut porter une partie de la population pour agir pour le bien commun", conclut Brigitte Adame.

