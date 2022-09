"Il peut rendre fou, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, ça fait des hallucinations..." Voilà ce que les enfants répondent lorsqu'on leur demande les effets de l'alcool. Une élève a même pointé du doigt le sujet principal du jour " c'est pas bon pour les mamans qui attendent un bébé ". Saint-Denis, ville engagée, a signé une convention pour faire de la prévention santé sur la thématique de l'alcool auprès de plusieurs classes de CM2. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Des membres de l’association SAF (Syndrome d’alcoolisation fœtale) France ont ainsi débuté leur intervention à l’école de Primat ce lundi matin. Le but est de leur faire comprendre les dangers de l’alcool. En effet, lorsque la femme enceinte boit, que ce soit de l’eau ou de l’alcool, le bébé reçoit la même dose de liquide. " Même un seul verre pendant la grossesse peut engendrer des lésions pour le fœtus ", explique Jessica de SAF France.

"Ce fléau en augmentation touche aujourd’hui 260 marmailles par an, à la Réunion le taux est cinq fois supérieur à celui de la métropole " explique Christophe Coindevel, chef de la direction santé. Cette convention s’intègre ainsi parfaitement dans les valeurs et volontés de l’école du bonheur. " Alors chaque cas que l’on peut sauver est déjà une réussite ", déclare Stéphane Persée, suppléant à la délégation santé. Sonia Bardinot, élue du secteur Primat, était également présente.

Jessica et Aurélie ont pris la métaphore de la plante pour représenter le fœtus grâce à l’histoire " Flore et les fleurs " imaginée par une infirmière scolaire et des élèves de CM2. Les fleurs arrosées par accident avec de l’alcool n’ont pas poussé comme les autres. Ici, les enfants ont appris que même si l’alcool est mélangé avec un autre liquide, comme du soda, la dose est toujours la même, " et même s’il y a que 0,01%, cela reste de l’alcool, du moment qu’il y a le logo avec la femme enceinte sur la bouteille ", ajoute Jessica.

Les intervenantes ont également parlé de cigarettes, de chicha et de PEF, la nouvelle tendance du moment, ou encore du zamal. Les enfants ont tendance à dédramatiser ces objets, pourtant tout aussi nocifs pour leur santé. Elles ont continué leur travail auprès de l’école des Camélias l’après-midi.