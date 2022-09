A Saint-Denis, les journées nationales d'actions contre l'illettrisme se tiennent à partir de ce mercredi 7 septembre jusqu'au samedi 17 septembre 2022. Plusieurs ateliers et évènements, comme des narrations de contes, se tiendront principalement à la médiathèque François Mitterrand. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photo d'illustration :

Tous les acteurs de lutte contre l’illettrisme seront notamment présents tout au long de cette journée sur le territoire dionysien. Le dessinateur et illustrateur Moniri M’Baé sera également de la partie. A travers ses ouvrages et ses histoires, il va tenter de captiver les marmailles et pourquoi pas leur donner le goût et l’envie de s’intéresser à la lecture et l’écriture.

N'hésitez pas à venir retrouver toutes les manifestations, soyez curieux et n’ayez pas peur. Au contraire, c’est ensemble que nous pourrons agir contre l’illettrisme.

- Découvrez le programme détaillé ci-dessous -

• Mercredi 7 septembre:

- à la médiathèque François Mitterrand de 10h30 à 11h30: séance de contes sur le thème des Mille et une nuits avec David Le Gall

- à la bibliothèque de la Montagne de 10h30 à 11h30: séance de contes en créole avec Marie Faham

• Samedi 10 septembre:

- Visites et médiations du fonds Edition Jeunesse Accessible de la Médiathèque François Mitterrand

- de 10h30 à 16h: grande journée de mise en avant des différents acteurs de lutte contre l'illettrisme sur le territoire dionysien

- de 14h à 16h: rencontre avec Moniri M'Baé, découverte de ses ouvrages, coloriages et jeux dessinés

- de 14h à 17h30: séance "comment naissent les histoires?" avec Moniri M'Baé

- de 16h30 à 17h30: atelier d'illustration "mon super pouvoir"

• Vendredi 16 et samedi 17 septembre:

- de 10h30 à 11h30 à la Médiathèque François Mitterrand: séances de bébés lecteurs "bouillie de culture" avec Cathy Forestier